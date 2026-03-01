Иран атаковал базы США в странах Персидского залива и в Ираке
В регионе
- 01 марта, 2026
- 12:22
ВВС Ирана вновь атаковали американские базы, расположенные в странах Персидского залива и в Иракском Курдистане (автономный регион на севере Ирака).
Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении иранской армии.
Отмечается, что все военные центры США и Израиля останутся потенциальными целями ВВС исламской республики.
