Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иран атаковал базы США в странах Персидского залива и в Ираке

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 12:22
    Иран атаковал базы США в странах Персидского залива и в Ираке

    ВВС Ирана вновь атаковали американские базы, расположенные в странах Персидского залива и в Иракском Курдистане (автономный регион на севере Ирака).

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении иранской армии.

    Отмечается, что все военные центры США и Израиля останутся потенциальными целями ВВС исламской республики.

    Удары по Ирану ВВС Ирана
    İran Fars körfəzi ölkələrində və İraqdakı ABŞ bazalarını bombalayıb
    Iran bombs US bases in Gulf states and Iraqi Kurdistan

    Последние новости

    12:58

    В Тегеране прогремели взрывы

    В регионе
    12:55

    Нового Верховного лидера Ирана изберет Совет экспертов

    В регионе
    12:50

    При атаках на Иран погиб глава разведки - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:41

    Завтра воздух в Баку прогреется до 10 градусов, в высокогорье ожидается снег

    Экология
    12:22

    Иран атаковал базы США в странах Персидского залива и в Ираке

    В регионе
    12:04

    МИД Азербайджана обратился к находящимся за рубежом гражданам страны

    Внешняя политика
    11:59

    Айхан Гаджизаде: Во время эскалации на Ближнем Востоке пострадал один гражданин Азербайджана.

    В регионе
    11:51

    МИД: Диппредставительства Азербайджана на Ближнем Востоке работают в усиленном режиме

    Внешняя политика
    11:39

    MEDİA обратилось к журналистам в связи с военными действиями на Ближнем Востоке

    Медиа
    Лента новостей