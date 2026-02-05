Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водитель

    Происшествия
    • 05 февраля, 2026
    • 12:50
    В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водитель

    В Хачмазском районе произошло смертельное ДТП с участием поезда и легкового автомобиля.

    Как сообщает северное бюро Report, в селе Нараджан поезд столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21011", который пытался пересечь железнодорожный переезд.

    В результате аварии водитель автомобиля - житель села Агтала Саид Челебиев (2004 г.р.) - получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

    По факту железнодорожной полицией проводится расследование.

    Хачмазский район ДТП автомобиль авария погибший
    Xaçmazda qatar avtomobili vurub, sürücü ölüb
