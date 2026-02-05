В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водитель

В Хачмазском районе произошло смертельное ДТП с участием поезда и легкового автомобиля.

Как сообщает северное бюро Report, в селе Нараджан поезд столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21011", который пытался пересечь железнодорожный переезд.

В результате аварии водитель автомобиля - житель села Агтала Саид Челебиев (2004 г.р.) - получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

По факту железнодорожной полицией проводится расследование.