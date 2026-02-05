İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.02.2026)

    Maliyyə
    • 05 fevral, 2026
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.02.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    68,00

    0,14

    7,15

    Neft WTI (dollar/barel)

    63,77

    - 0,03

    6,35

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 904,20

    - 188,60

    563,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 501,30

    260,31

    1 438,01

    S&P 500

    6 882,72

    - 35,09

    37,22

    Nasdaq

    22 904,58

    - 350,61

    - 337,41

    Nikkei

    53 751,53

    - 578,18

    3 412,05

    Dax

    24 603,04

    - 177,75

    112,63

    FTSE 100

    10 402,34

    87,75

    470,96

    CAC 40 INDEX

    8 262,16

    82,66

    112,66

    Shanghai Composite

    4 102,52

    33,20

    133,68

    Bist 100

    13 891,21

    15,89

    2 629,69

    RTS

    1 137,17

    - 2,97

    23,04

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1790

    - 0,0039

    0,0045

    USD/GBP

    1,3628

    - 0,0080

    0,0155

    JPY/USD

    156,8500

    0,5900

    0,4000

    RUB/USD

    76,5469

    - 0,5060

    - 2,2031

    TRY/USD

    43,5355

    0,0286

    0,5793

    CNY/USD

    6,9450

    0,0075

    - 0,0440
