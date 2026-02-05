Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.02.2026)

    Финансы
    • 05 февраля, 2026
    • 09:09
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    68,00

    0,14

    7,15

    WTI (долл/барр)

    63,77

    - 0,03

    6,35

    Золото (долл/унция)

    4 904,20

    - 188,60

    563,10

    Индексы

    Dow-Jones

    49 501,30

    260,31

    1 438,01

    S&P 500

    6 882,72

    - 35,09

    37,22

    Nasdaq

    22 904,58

    - 350,61

    - 337,41

    Nikkei

    53 751,53

    - 578,18

    3 412,05

    Dax

    24 603,04

    - 177,75

    112,63

    FTSE 100

    10 402,34

    87,75

    470,96

    CAC 40 INDEX

    8 262,16

    82,66

    112,66

    Shanghai Composite

    4 102,52

    33,20

    133,68

    Bist 100

    13 891,21

    15,89

    2 629,69

    RTS

    1 137,17

    - 2,97

    23,04

    Валюта

    USD/EUR

    1,1790

    - 0,0039

    0,0045

    USD/GBP

    1,3628

    - 0,0080

    0,0155

    JPY/USD

    156,8500

    0,5900

    0,4000

    RUB/USD

    76,5469

    - 0,5060

    - 2,2031

    TRY/USD

    43,5355

    0,0286

    0,5793

    CNY/USD

    6,9450

    0,0075

    - 0,0440
    ключевые показатели индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.02.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    10:01

    Разыскиваемый за кражу 1,5 тонны топлива гражданин Кыргызстана задержан в США

    В регионе
    09:53

    Rystad Energy: Геополитика теряет долгосрочное влияние на цены нефти

    Энергетика
    09:51

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 2%

    Энергетика
    09:46

    Председатель правящей партии: Проведение в Украине выборов в 2026 году зависит от мирного процесса - ИНТЕРВЬЮ

    В регионе
    09:45

    Цена на Bitcoin упала ниже $71 тыс.

    Финансы
    09:45

    Турпоток из США в Азербайджан продемонстрировал рост

    Туризм
    09:40

    В Мингячевире мать и трое детей отравились угарным газом

    Происшествия
    09:31

    Цены на серебро снизились более чем на 10%

    Финансы
    09:29
    Фото

    За два дня сильный ветер повалил около 80 деревьев в Баку

    Экология
    Лента новостей