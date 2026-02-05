Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.02.2026)
- 05 февраля, 2026
- 09:09
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
68,00
|
0,14
|
7,15
|
WTI (долл/барр)
|
63,77
|
- 0,03
|
6,35
|
Золото (долл/унция)
|
4 904,20
|
- 188,60
|
563,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 501,30
|
260,31
|
1 438,01
|
S&P 500
|
6 882,72
|
- 35,09
|
37,22
|
Nasdaq
|
22 904,58
|
- 350,61
|
- 337,41
|
Nikkei
|
53 751,53
|
- 578,18
|
3 412,05
|
Dax
|
24 603,04
|
- 177,75
|
112,63
|
FTSE 100
|
10 402,34
|
87,75
|
470,96
|
CAC 40 INDEX
|
8 262,16
|
82,66
|
112,66
|
Shanghai Composite
|
4 102,52
|
33,20
|
133,68
|
Bist 100
|
13 891,21
|
15,89
|
2 629,69
|
RTS
|
1 137,17
|
- 2,97
|
23,04
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1790
|
- 0,0039
|
0,0045
|
USD/GBP
|
1,3628
|
- 0,0080
|
0,0155
|
JPY/USD
|
156,8500
|
0,5900
|
0,4000
|
RUB/USD
|
76,5469
|
- 0,5060
|
- 2,2031
|
TRY/USD
|
43,5355
|
0,0286
|
0,5793
|
CNY/USD
|
6,9450
|
0,0075
|
- 0,0440
