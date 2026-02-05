Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" bu gün "Şamaxı" ilə, "Kəpəz" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək
- 05 fevral, 2026
- 09:02
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin digər oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Qarabağ" səfərdə "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.
Matç Şamaxı şəhər stadionunda, saat 14:30-da start götürəcək. Cütün qalibi yarımfinalda "Sabah" - "Qəbələ" duelinin (ilk oyun - 0:0) güclüsü ilə görüşəcək.
Saat 19:00-da isə "Turan Tovuz" "Kəpəz"lə qarşılaşacaq. Oyun "Azərsun Arena"da təşkil olunacaq. Bu cütdə sevinən tərəf növbəti raundda "Sumqayıt" - "Zirə" qarşılaşmasının (ilk oyun - 0:0) qalibi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək
Azərbaycan Kuboku
1/4 final, ilk oyunlar
5 fevral
14:30. "Şamaxı" – "Qarabağ"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Murad Səlimov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Emin Əliyev.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"
Hakimlər: Əli Əliyev, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Elvin Bayramov.
VAR: Rəvan Həmzəzadə.
AVAR: Teymur Teymurov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
"Azərsun Arena"
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq.