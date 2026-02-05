İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" bu gün "Şamaxı" ilə, "Kəpəz" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 09:02
    Azərbaycan Kuboku: Qarabağ bu gün Şamaxı ilə, Kəpəz Turan Tovuzla üz-üzə gələcək

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin digər oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Qarabağ" səfərdə "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.

    Matç Şamaxı şəhər stadionunda, saat 14:30-da start götürəcək. Cütün qalibi yarımfinalda "Sabah" - "Qəbələ" duelinin (ilk oyun - 0:0) güclüsü ilə görüşəcək.

    Saat 19:00-da isə "Turan Tovuz" "Kəpəz"lə qarşılaşacaq. Oyun "Azərsun Arena"da təşkil olunacaq. Bu cütdə sevinən tərəf növbəti raundda "Sumqayıt" - "Zirə" qarşılaşmasının (ilk oyun - 0:0) qalibi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final, ilk oyunlar

    5 fevral

    14:30. "Şamaxı" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Murad Səlimov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Emin Əliyev.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Elvin Bayramov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq.

    Azərbaycan Kuboku Futbol xəbərləri ilk oyunlar cavab matçları

    Son xəbərlər

    09:38

    "SOCAR AQŞ" növbəti iki ildə Türkiyədə 8 quyu qazacaq

    Energetika
    09:38

    Ukraynada hakim partiyanın sədri: Seçkilərin bu il olub-olmaması sülh prosesindən asılıdır

    Region
    09:38
    Foto

    Şri-Lanka göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdarlıq edib

    Xarici siyasət
    09:36
    Foto

    Nizami Tibb Mərkəzində Whipple əməliyyatının icrasına başlanılıb

    Sağlamlıq
    09:33

    Fevralın 28-də "planetlərin böyük paradı" müşahidə olunacaq

    Hadisə
    09:28

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilir

    Futbol
    09:25

    Aqrar müəssisələrin baş planlarının layihələndirmə normaları təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    09:24

    Mingəçevirdə ana və üç övladı dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    09:21
    Foto
    Video

    Xocəsəndə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti