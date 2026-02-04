Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 45 человек

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 10:59
    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 45 человек

    Число погибших в результате крушения парома типа "Ro-Ro" под названиемм Trisha Kerstin 3 на Филиппинах возросло до 45 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал GMA News со ссылкой на службу береговой охраны Филиппин.

    "Сегодня были обнаружены тела еще двух погибших, в результате чего общее число погибших увеличилось до 45, а число выживших остается на уровне 316 человек", - сказали в службе береговой охраны.

    Филиппины крушение жертвы паром
