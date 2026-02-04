Bakı sakini dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 04 fevral, 2026
- 11:41
Bakı sakini dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un məlumatına görə, hadisə ötən gün paytaxtın Xətai rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, həmin ərazidə yaşayan 1962-ci il təvəllüdlü Əlövsət Ələsgərov hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
