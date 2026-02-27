İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb

    Qarabağ
    • 27 fevral, 2026
    • 15:45
    Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb

    Bu gün doğma yurduna yola salınan köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Kəlbəcərə köçürülən 118 nəfərdən ibarət 27 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib.

    Mərasimdə Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmiləri iştirak ediblər.

    Kəlbəcər şəhərində daimi yaşayış üçün köçürülən ailələrə yeni tikilmiş binalarda mənzillər verilib.

