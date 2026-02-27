Azərbaycana gömrük qaydaları pozulmaqla qızıl gətirilməsinin qarşısı alınıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    • 27 fevral, 2026
    Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində başqasına məxsus, ümumilikdə 347 qram qızılın paylama üsulu ilə gömrük qaydaları pozulmaqla ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb.

    "Report" Komitəyə istinadən xəbər verir ki, Şarja-Doha-Bakı aviareyisi ilə gələn 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşları "yaşıl kanal" vasitəsilə gömrük zonasını tərk etmək istəyərkən əsaslı gömrük yoxlamasına cəlb edilib.

    Baxış zamanı sərnişinlərdən gömrük orqanına bəyan edilməyən, ümumilikdə 300 qram "Pump" markalı qızıl külçələr və 47 qram qızıl qolbaqlar aşkar edilib.

    İlkin araşdırma zamanı aşkar edilən predmetlərin başqasına məxsus olduğu, onlara Azərbaycana gətirmələri və gömrük nəzarətindən keçirmələri üçün xarici ölkədə verildiyi məlum olub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    "Dövlət Gömrük Komitəsi bir daha xaricə səyahət edən vətəndaşlara bildirir ki, xarici ölkələrdə tanımadıqları şəxslərdən götürdükləri əşyalar gömrük sərhədindən keçirilən zaman hüquqi məsuliyyət yarada bilər", - deyə Komitə bəyan edib.

    В Бакинском аэропорту пресечена контрабанда почти 350 граммов золота

