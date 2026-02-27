Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Бакинском аэропорту пресечена контрабанда почти 350 граммов золота

    Бизнес
    • 27 февраля, 2026
    • 16:34
    В Бакинском аэропорту пресечена контрабанда почти 350 граммов золота

    Служащие Главного таможенного управления в сфере воздушного транспорта Азербайджана предотвратили нелегальный ввоз на территорию страны 347 граммов золота с нарушением установленных таможенных норм.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, 4 гражданина Азербайджана, прибывшие авиарейсом Шарджа-Доха-Баку, при попытке покинуть таможенную зону через "зеленый коридор" были привлечены к обоснованному таможенному досмотру.

    В ходе осмотра у них были обнаружены не задекларированные золотые слитки марки Pamp общим весом 300 г и золотые браслеты весом 47 г.

    В ходе предварительного расследования выяснилось, что обнаруженные предметы принадлежат другому лицу и были переданы им в зарубежной стране для ввоза в Азербайджан и прохождения таможенного контроля.

    По факту проводится расследование.

    золото Незаконный Ввоз таможня таможенная декларация
    Azərbaycana gömrük qaydaları pozulmaqla qızıl gətirilməsinin qarşısı alınıb

