İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Pakistan 12 hərbçisinin öldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 15:58
    Pakistan 12 hərbçisinin öldüyünü açıqlayıb

    Əfqanıstanla son transsərhəd döyüş əməliyyatları zamanı ən azı 12 pakistanlı hərbçi ölüb.

    "Report"un "Al Jazeera"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Pakistan ordusunun nümayəndəsi mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 27 hərbçi yaralanıb.

    Əfqanıstan Pakistan hərbçi
    Пакистан сообщил о гибели 12 своих военных
    At least 12 Pakistani soldiers killed in cross-border clashes with Afghanistan

    Son xəbərlər

    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    17:02

    Assosiasiya: Turizm xidmətləri üçün minimum haqq müəyyən edilməlidir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti