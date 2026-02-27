Pakistan 12 hərbçisinin öldüyünü açıqlayıb
Digər ölkələr
- 27 fevral, 2026
- 15:58
Əfqanıstanla son transsərhəd döyüş əməliyyatları zamanı ən azı 12 pakistanlı hərbçi ölüb.
"Report"un "Al Jazeera"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Pakistan ordusunun nümayəndəsi mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, 27 hərbçi yaralanıb.
