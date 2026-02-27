Пакистан сообщил о гибели 12 своих военных

По меньшей мере 12 пакистанских военных погибли в ходе последних трансграничных боевых действий с Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил на пресс-конференции представитель пакистанской армии.

По его словам, 27 военных получили ранения.

Кроме того, нанесены удары по военным объектам в 22 местах на территории Афганистана, было уничтожено не менее 83 постов.

Ранее министр информации исламской республики Аттаулла Тарар сообщил о том, что по меньшей мере 133 афганских военнослужащих погибли, более 200 получили ранения в результате пограничного конфликта с Пакистаном.