Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Пакистан сообщил о гибели 12 своих военных

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 15:55
    Пакистан сообщил о гибели 12 своих военных

    По меньшей мере 12 пакистанских военных погибли в ходе последних трансграничных боевых действий с Афганистаном.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил на пресс-конференции представитель пакистанской армии.

    По его словам, 27 военных получили ранения.

    Кроме того, нанесены удары по военным объектам в 22 местах на территории Афганистана, было уничтожено не менее 83 постов.

    Ранее министр информации исламской республики Аттаулла Тарар сообщил о том, что по меньшей мере 133 афганских военнослужащих погибли, более 200 получили ранения в результате пограничного конфликта с Пакистаном.

    Пакистан Афганистан пограничный конфликт военные
    Pakistan 12 hərbçisinin öldüyünü açıqlayıb
    At least 12 Pakistani soldiers killed in cross-border clashes with Afghanistan

    Последние новости

    16:37

    В Шамахинском районе зафиксировано второе за день землетрясение

    Происшествия
    16:34

    В Бакинском аэропорту пресечена контрабанда почти 350 граммов золота

    Бизнес
    16:31

    Создание "Data Lake" в Азербайджане завершится летом 2028 года

    ИКТ
    16:23

    SOCAR и BP договорились о совместных исследованиях на Каспии

    Энергетика
    16:16

    Токаев: С Вучичем обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

    В регионе
    16:13

    Вучич: Белград рассчитывает на помощь Казахстана в подготовке спецназа Сербии

    В регионе
    16:13

    В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

    Внешняя политика
    16:06

    В Азербайджане разработают государственный Индекс готовности к ИИ

    ИКТ
    15:58

    Зеленский пригласил Фицо в Украину

    Другие страны
    Лента новостей