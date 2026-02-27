Paşinyan Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib
27 fevral, 2026
- 13:09
Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
