    Paşinyan Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Region
    • 27 fevral, 2026
    • 13:09
    Paşinyan Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmır.

    Nikol Paşinyan Təhlükəsizlik Şurası
    Пашинян провел заседание Совбеза Армении

