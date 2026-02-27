Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    

    Пашинян провел заседание Совбеза Армении

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 13:06
    Пашинян провел заседание Совбеза Армении

    Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совбеза Армении.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Другие подробности не приводятся.

    Никол Пашинян Совбез Армения
    Paşinyan Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

