Переход к "безбумажному правительству" в Азербайджане завершится в июле 2028 года

Полная цифровизация процессов внутреннего управления в государственных органах (структурах) Азербайджана и переход к "безбумажному правительству" будут завершены в июле 2028 года.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане деятельности по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, планируется проведение анализа не менее 80% внутренних бизнес-процессов государственных структур (финансы, человеческие ресурсы, закупки), утверждение единых технических критериев для планирования ресурсов предприятия (MRP) и цифрового рабочего процесса.

Финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане деятельности, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.