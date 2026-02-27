Басим Раза: Кабул не обладает достаточными ресурсами для продолжения конфликта с Пакистаном

Пакистан не стремится к эскалации конфликта с Афганистаном, но будет защищать свои территории в полной мере.

Об этом Report сообщил пакистанский политолог Басим Раза.

"Наша позиция заключается в том, чтобы продемонстрировать свои возможности - показать, что мы способны защитить себя и нанести ответный ущерб любой стороне, будь то Индия, Иран, Афганистан или любое другое государство. Тем самым мы сигнализируем, что лучше отказаться от подобных силовых и принудительных действий", - сказал он.

Раза напомнил, что в прошлом году, когда происходили столкновения с Индией, эпизоды напряженности с Ираном или неоднократные кризисы с Афганистаном, Пакистан всегда выступал за деэскалацию.

Политолог отметил, что Кабул не обладает достаточными ресурсами для дальнейшей эскалации конфликта с Исламабадом.

"У афганцев действительно есть значительный опыт партизанской войны, что мы видим еще с 1979 года. Однако у них нет возможностей вести обычную войну с любым региональным государством, не говоря уже о военном гиганте вроде Пакистана. Так что все будет очень просто и очевидно: афганцы истратят свои ресурсы и силы, в результате чего скоро будет достигнуто прекращение огня. Это объективный вывод", - сказал он.

По словам Разы, на переговорах Пакистана с представителями движения Техрик-и-Талибан Афганистан (ТТА), являющегося фактической властью в Афганистане, прошедших в Дохе и Стамбуле, афганская сторона заявляла об отсутствии связей с Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) и предлагала Исламабаду вести переговоры напрямую с пакистанской ячейкой этой группировки.

"Пакистанцы изначально считали, что, поскольку TTП действует с территории Афганистана, афганский "Талибан" несет за это ответственность", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что в ходе последних столкновений TTA и TTП выступили как единый фронт против Пакистана, что, по его словам, дало Исламабаду дипломатическое преимущество: "В ближайшее время Пакистан сможет вести переговоры с "Техрик-и-Талибан Афганистан" от имени всех сторон, поскольку они теперь представлены как единый фронт".

По словам Разы, поскольку атаки на территорию Пакистана проводились с территории Афганистана, Исламабад неоднократно просил Кабул принять меры, однако реакция афганской стороны отсутствовала. "Пакистан долгие годы уважал территориальную целостность и суверенитет афганского государства и неоднократно обращался с просьбой принять меры против террористов, действующих с их территории. Однако никаких действий не последовало", - добавил он.

На вопрос о готовности Пакистана применять силу, политолог ответил, что Исламабад может прибегнуть к этому после последних событий на границе.

"Теперь, когда они фактически выступили единым фронтом совместно с TTП против Пакистана, это, по мнению Исламабада, дает стране полное право применять силу без каких-либо препятствий", - заключил Раза.