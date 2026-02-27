Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год

    Энергетика
    • 27 февраля, 2026
    • 14:47
    Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год

    Азербайджан выразил готовность увеличить транзит казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан до 2,2 млн тонн в год.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

    По его словам, в рамках развития альтернативных маршрутов продолжается транспортировка казахстанской нефти в объеме 1,2 млн тонн в год по Баку–Тбилиси–Джейхан.

    "Вместе с тем азербайджанская сторона выразила готовность увеличить объемы приема казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год", - отметил Ерлан Аккенженов.

    Казахстан Азербайджан Баку-Тбилиси-Джейхан поставки нефти
    Yerlan Akkenjenov: "Azərbaycan Qazaxıstan neftinin tranzitini ildə 2,2 milyon tona qədər artırmağa hazırdır"
    Yerlan Akkenzhenov: Azerbaijan ready to increase transit of Kazakh oil to 2.2 million tons per year

