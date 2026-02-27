Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год
Энергетика
- 27 февраля, 2026
- 14:47
Азербайджан выразил готовность увеличить транзит казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан до 2,2 млн тонн в год.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на заседании коллегии возглавляемого им ведомства.
По его словам, в рамках развития альтернативных маршрутов продолжается транспортировка казахстанской нефти в объеме 1,2 млн тонн в год по Баку–Тбилиси–Джейхан.
"Вместе с тем азербайджанская сторона выразила готовность увеличить объемы приема казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год", - отметил Ерлан Аккенженов.
