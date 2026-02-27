Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год

Азербайджан выразил готовность увеличить транзит казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан до 2,2 млн тонн в год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

По его словам, в рамках развития альтернативных маршрутов продолжается транспортировка казахстанской нефти в объеме 1,2 млн тонн в год по Баку–Тбилиси–Джейхан.

"Вместе с тем азербайджанская сторона выразила готовность увеличить объемы приема казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год", - отметил Ерлан Аккенженов.