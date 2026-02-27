Yerlan Akkenjenov: "Azərbaycan Qazaxıstan neftinin tranzitini ildə 2,2 milyon tona qədər artırmağa hazırdır"
Energetika
- 27 fevral, 2026
- 15:05
Azərbaycan Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə tranzit həcmini ildə 2,2 milyon tona qədər artırmağa hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akkenjenov rəhbərlik etdiyi qurumun kollegiya iclasında bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, alternativ marşrutların inkişafı çərçivəsində ildə 1,2 milyon ton Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəqli davam etdirilir.
"Bununla yanaşı, Azərbaycan tərəfi neftin qəbul həcmini ildə 2,2 milyon tona qədər artırmağa hazır olduğunu bildirib", - Y.Akkenjenov qeyd edib.
Son xəbərlər
15:45
Foto
Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıbQarabağ
15:45
Fuad Nağıyev: "Postpandemiya dövründə turizm sektoru hər il 25 % böyüyüb"Turizm
15:45
Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilibXarici siyasət
15:42
ETX: "Narketing163" adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıbİKT
15:41
Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşırİnfrastruktur
15:40
Rumıniya Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan yaşıl enerji dəhlizinə qoşulmaq istəyirEnergetika
15:39
Azərbaycanda "Süni İntellektə Hazırlıq İndeksi" hazırlanacaqİKT
15:39
Azərbaycanda "Data Lake"in yaradılması 2028-ci ilin iyuluna kimi başa çatacaqİKT
15:38