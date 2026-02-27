İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Yerlan Akkenjenov: "Azərbaycan Qazaxıstan neftinin tranzitini ildə 2,2 milyon tona qədər artırmağa hazırdır"

    Energetika
    • 27 fevral, 2026
    • 15:05
    Yerlan Akkenjenov: Azərbaycan Qazaxıstan neftinin tranzitini ildə 2,2 milyon tona qədər artırmağa hazırdır

    Azərbaycan Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə tranzit həcmini ildə 2,2 milyon tona qədər artırmağa hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akkenjenov rəhbərlik etdiyi qurumun kollegiya iclasında bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, alternativ marşrutların inkişafı çərçivəsində ildə 1,2 milyon ton Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəqli davam etdirilir.

    "Bununla yanaşı, Azərbaycan tərəfi neftin qəbul həcmini ildə 2,2 milyon tona qədər artırmağa hazır olduğunu bildirib", - Y.Akkenjenov qeyd edib.

    Qazaxıstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan Yerlan Akkenjenov
    Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год
    Yerlan Akkenzhenov: Azerbaijan ready to increase transit of Kazakh oil to 2.2 million tons per year

