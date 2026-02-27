Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Наука и образование
    • 27 февраля, 2026
    • 14:53
    3 марта ожидается Кровавая Луна

    Единственное в 2026 году полное лунное затмение произойдет во вторник, 3 марта.

    Как сообщили Report на кафедре астрофизики физического факультета Бакинский государственный университет, в этот день тень Земли полностью закроет Луну, и она приобретет красноватый оттенок. Это явление называют "кровавой Луной". Такой эффект возникает из-за того, что атмосфера Земли рассеивает солнечный свет, и до поверхности Луны доходят преимущественно красно-оранжевые лучи.

    Тень Земли состоит из полутени и тени. Когда Луна входит в полутень, начинается полутеневое затмение - его трудно заметить невооруженным глазом. При вхождении в тень начинается частичное, а затем полное затмение, которое хорошо видно без специальных приборов.

    Полная фаза продлится 58 минут 19 секунд, общая продолжительность явления составит 5 часов 38 минут.

    Полутеневое затмение начнется в 12:44:25, частичное - в 13:50:00, полное - в 15:04:26. Максимальная фаза придется на 15:33:46. Полное затмение завершится в 16:02:45, частичное - в 17:17:10, полутеневое - в 18:22:59.

    Явление будет видно в Азии, Австралии и Северной Америке. С территории Азербайджана затмение наблюдаться не будет, так как в это время Луна будет находиться ниже горизонта.

