    В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибший

    Происшествия
    • 27 февраля, 2026
    • 14:39
    В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибший

    В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибший.

    Как сообщает Report, на незащищенном переезде на территории поселка Гала Хазарского района электровоз локомотивного депо Биладжары с 38 пустыми прицепными цистернами столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ", перевозившим цистерну с водой.

    В результате водитель грузовика, житель Шарурского района Султанов Ровшан Адалят оглу (1981 г.р.) скончался на месте.

    По факту ведется расследование.

