В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибший
Происшествия
- 27 февраля, 2026
- 14:39
В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибший.
Как сообщает Report, на незащищенном переезде на территории поселка Гала Хазарского района электровоз локомотивного депо Биладжары с 38 пустыми прицепными цистернами столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ", перевозившим цистерну с водой.
В результате водитель грузовика, житель Шарурского района Султанов Ровшан Адалят оглу (1981 г.р.) скончался на месте.
По факту ведется расследование.
Последние новости
15:07
В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центраИКТ
15:02
В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщиныПроисшествия
14:53
3 марта ожидается "Кровавая Луна"Наука и образование
14:47
Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в годЭнергетика
14:43
Пол Йонсон: Швеция не исключает размещение ядерного оружия в стране в случае войныДругие страны
14:39
В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибшийПроисшествия
14:38
Басим Раза: Кабул не обладает достаточными ресурсами для продолжения конфликта с ПакистаномДругие страны
14:33
Фото
Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от квартирКарабах
14:32