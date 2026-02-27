Очередная группа переселенцев прибыла в город Ходжавенд, им вручены ключи
Внутренняя политика
- 27 февраля, 2026
- 14:26
Очередная группа переселенцев прибыла в город Ходжавенд, жителям были вручены ключи от квартир.
Как сообщает коррепондент Report из Ходжавенда, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.
Отметим, что на данном этапе было обеспечено возвращение в город Ходжавенд 41 семьи (138 человек).
Последние новости
15:07
В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центраИКТ
15:02
В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщиныПроисшествия
14:53
3 марта ожидается "Кровавая Луна"Наука и образование
14:47
Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в годЭнергетика
14:43
Пол Йонсон: Швеция не исключает размещение ядерного оружия в стране в случае войныДругие страны
14:39
В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибшийПроисшествия
14:38
Басим Раза: Кабул не обладает достаточными ресурсами для продолжения конфликта с ПакистаномДругие страны
14:33
Фото
Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от квартирКарабах
14:32