Очередная группа переселенцев прибыла в город Ходжавенд, им вручены ключи

Очередная группа переселенцев прибыла в город Ходжавенд, жителям были вручены ключи от квартир.

Как сообщает коррепондент Report из Ходжавенда, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Отметим, что на данном этапе было обеспечено возвращение в город Ходжавенд 41 семьи (138 человек).