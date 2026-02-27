Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB
- 27 fevral, 2026
- 13:33
Yola salınan növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb, sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olunub.
"Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, açarların təqdim edilməsi mərasimində Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəliyi, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 41 ailənin (138 nəfər) qayıdışı təmin olunub.
