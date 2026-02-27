Пол Йонсон: Швеция не исключает размещение ядерного оружия в стране в случае войны

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает возможности размещения ядерного оружия на шведской территории в случае угрозы войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SVT.

"Если начнется война, мы будем открыты ко всему, что может обеспечить выживание Швеции и ее безопасность, безусловно", – заявил он.

Швеция, как член НАТО, имеет договоренность о том, что в мирное время ядерное оружие не размещается на ее территории. В то же время не существует аналогичной договоренности относительно того, что происходит в военное время.