Пол Йонсон: Швеция не исключает размещение ядерного оружия в стране в случае войны

    • 27 февраля, 2026
    • 14:43
    Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает возможности размещения ядерного оружия на шведской территории в случае угрозы войны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SVT.

    "Если начнется война, мы будем открыты ко всему, что может обеспечить выживание Швеции и ее безопасность, безусловно", – заявил он.

    Швеция, как член НАТО, имеет договоренность о том, что в мирное время ядерное оружие не размещается на ее территории. В то же время не существует аналогичной договоренности относительно того, что происходит в военное время.

