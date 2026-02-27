İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Pol Yonson: Müharibə təhlükəsi halında İsveçdə nüvə silahının yerləşdirilməsi mümkünlüyünü istisna etmirik

    • 27 fevral, 2026
    • 15:00
    Pol Yonson: Müharibə təhlükəsi halında İsveçdə nüvə silahının yerləşdirilməsi mümkünlüyünü istisna etmirik

    İsveçin müdafiə naziri Pol Yonson müharibə təhlükəsi olduğu halda ölkə ərazisində nüvə silahının yerləşdirilməsi ehtimalını istisna etmir.

    Bu barədə "Report" SVT-yə istinadən xəbər verir.

    "Əgər müharibə başlayasa, əlbəttə ki, İsveçin mövcudluğunu və təhlükəsizliyini təmin edə biləcək hər şeyə açıq olacağıq", – o bildirib.

    İsveç NATO üzvü olaraq sülh dövründə öz ərazisində nüvə silahının yerləşdirilməməsi barədə razılaşmaya malikdir. Lakin müharibə dövründə baş verənlərlə bağlı analoji razılaşma yoxdur.

    İsveç Nüvə silahı
    Пол Йонсон: Швеция не исключает размещение ядерного оружия в стране в случае войны

