Pol Yonson: Müharibə təhlükəsi halında İsveçdə nüvə silahının yerləşdirilməsi mümkünlüyünü istisna etmirik
Digər ölkələr
- 27 fevral, 2026
- 15:00
İsveçin müdafiə naziri Pol Yonson müharibə təhlükəsi olduğu halda ölkə ərazisində nüvə silahının yerləşdirilməsi ehtimalını istisna etmir.
Bu barədə "Report" SVT-yə istinadən xəbər verir.
"Əgər müharibə başlayasa, əlbəttə ki, İsveçin mövcudluğunu və təhlükəsizliyini təmin edə biləcək hər şeyə açıq olacağıq", – o bildirib.
İsveç NATO üzvü olaraq sülh dövründə öz ərazisində nüvə silahının yerləşdirilməməsi barədə razılaşmaya malikdir. Lakin müharibə dövründə baş verənlərlə bağlı analoji razılaşma yoxdur.
Son xəbərlər
15:45
Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıbQarabağ
15:45
Fuad Nağıyev: "Postpandemiya dövründə turizm sektoru hər il 25 % böyüyüb"Turizm
15:45
Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilibXarici siyasət
15:42
ETX: "Narketing163" adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıbİKT
15:41
Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşırİnfrastruktur
15:40
Rumıniya Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan yaşıl enerji dəhlizinə qoşulmaq istəyirEnergetika
15:39
Azərbaycanda "Süni İntellektə Hazırlıq İndeksi" hazırlanacaqİKT
15:39
Azərbaycanda "Data Lake"in yaradılması 2028-ci ilin iyuluna kimi başa çatacaqİKT
15:38