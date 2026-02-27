Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от квартир

    Карабах
    • 27 февраля, 2026
    • 14:33
    Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от квартир

    Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района бывшим вынужденным переселенцам вручены ключи от квартир.

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    На данном этапе в Хоровлу вернулись 40 семей - 196 человек.

    Отметим, что это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

