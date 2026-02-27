Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от квартир
Карабах
- 27 февраля, 2026
- 14:33
Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района бывшим вынужденным переселенцам вручены ключи от квартир.
Как сообщает Report, в церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На данном этапе в Хоровлу вернулись 40 семей - 196 человек.
Отметим, что это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
