    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    27 fevral, 2026
    14:13
    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib.

    "Report" xəbər verir ki, mərasimdə Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Bu gün doğma yurduna yola salınan növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 196 nəfərdən ibarət 40 ailə qayıdıb.

    Köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Horovlu kəndi Cəbrayıl

