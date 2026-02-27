Лука Скьеппати: Поставки азербайджанского газа в Албанию по TAP начнутся осенью

Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Албанию начнутся 1 октября 2026 года.

Об этом в интервью Report сказал управляющий директор TAP AG Лука Скьеппати (Luca Schieppati).

Экспорт газа в эту страну будет осуществляться из введенной с 2026 года дополнительной мощности в объеме 1,2 млрд кубометров в год.

"Основная доля добавочных долгосрочных мощностей (приблизительно 1,04 млрд кубометров ежегодно) была зарезервирована с датой запуска 1 января 2026 года для транзита от входной точки Кипои, расположенной на границе Турции и Греции, непосредственно до Италии.

Оставшаяся часть распределенных объемов, составляющая 0,16 млрд кубометров в год, забронирована с более поздним сроком начала поставок - 1 октября 2026 года - по маршруту из Греции к новому выходному узлу, который будет возведен в Албании", - заявил Л. Скьеппати.

По его словам, консорциум TAP планирует подготовить свою точку выхода "Росковец" в строгом соответствии с графиком, утвержденным в долгосрочных соглашениях о транспортировке газа.

Управляющий директор подчеркнул, что TAP сохраняет полную приверженность содействию развитию инфраструктуры природного газа на территории Албании.

На сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу в Европу поставлено свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газа.

Напомним, что TAP, являющийся последним компонентом Южного газового коридора, предназначен для транспортировки азербайджанского газа из Каспийского региона в Европу. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию и был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В соответствии с договоренностями между Азербайджаном и Европейским союзом, к 2027 году объем поставок азербайджанского газа в Европу должен достичь не менее 20 млрд кубометров в год.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.