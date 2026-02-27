Лука Скьеппати: Инфраструктура TAP проходит оценку готовности к транспортировке водорода - ИНТЕРВЬЮ

Трансформация европейской энергетической архитектуры вступает в решающую фазу, и Южный газовый коридор (ЮГК) становится одним из ключевых элементов системы энергетической безопасности ЕС. В преддверии заседания Консультативного совета ЮГК на первый план выходят вопросы дальнейшего расширения пропускной способности и адаптации инфраструктуры к климатическим целям Европы.

В эксклюзивном интервью Report управляющий директор TAP AG Лука Скьеппати (Luca Schieppati) подвел итоги первых пяти лет коммерческой эксплуатации TAP, рассказал о реализации первого этапа расширения, обеспечившего с января 2026 года дополнительные поставки газа в Европу, а также о перспективах водородной адаптации, декарбонизации и роли трубопровода в архитектуре инициативы REPowerEU.

Представляем интервью читателям:

- Планируется ли присутствие представителей ТАР на предстоящих мартовских встречах в рамках Консультативного совета Южного газового коридора? В случае положительного решения, какие ключевые темы консорциум собирается вынести на обсуждение в текущем году?

- Безусловно, наша делегация будет присутствовать на мероприятиях Консультативного совета Южного газового коридора. Данная площадка сохраняет статус значимого форума, который объединяет государственные структуры, международные организации, финансовые учреждения и профильные компании, включая ТАР. Это событие акцентирует внимание на стратегическом значении Южного газового коридора как неотъемлемого элемента энергетической инфраструктуры европейского региона.

Основываясь на достижениях 2025 года, в числе которых выход на показатель в 50 млрд кубометров газа, поставленного в Европу, пятилетие коммерческой деятельности и своевременное завершение первого этапа расширения пропускной способности без остановки транзита, ТАР планирует активно участвовать в дискуссиях. Основное внимание будет уделено надежности операционных процессов, устойчивости инфраструктурных объектов и скоординированному развитию всего коридора.

Мы придаем большое значение обмену мнениями касательно взаимодействия в рамках всей газотранспортной сети. Это включает координацию с национальными регуляторами, властями транзитных стран, структурами Евросоюза, смежными операторами систем передачи и партнерами по добыче углеводородов. Также важным аспектом является обсуждение роли действующей инфраструктуры в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставок в Европу в долгосрочной перспективе.

- Начиная с 1 января, трубопровод TAP официально получил прирост мощности в объеме 1,2 млрд кубометров ежегодно. Каковы точные сроки старта физических поставок с задействованием этих объемов? Есть ли вероятность, что полная загрузка будет достигнута уже в течение первой половины 2026 года?

- С наступлением текущего года TAP предлагает дополнительные долгосрочные объемы в 1,2 млрд кубометров в год, которые были распределены среди отправителей грузов в рамках рыночного тестирования 2021 года, наряду с краткосрочными мощностями, выставляемыми на аукционы через платформу PRISMA.

Доступ к этим новым объемам открылся в результате успешного окончания работ на компрессорной станции TAP, расположенной в Греции, что стало маркером выполнения первого этапа расширения. Реализация проекта, стартовавшего в январе 2024 года, завершилась раньше намеченных сроков и без превышения бюджета.

Работы велись с соблюдением норм безопасности и без остановки действующих газовых потоков, что подтвердило эксплуатационную надежность TAP, высокую дисциплину планирования и качество исполнения задач.

- Ранее озвучивалась информация, что Италии будет предоставлено порядка 1 млрд кубометров дополнительных объемов, а Албании - 200 млн кубометров. Можете ли вы верифицировать данные показатели применительно к албанскому рынку? Насколько инфраструктурные объекты Албании готовы к первому в истории государства получению природного газа по трубопроводу?

- Основная доля добавочных долгосрочных мощностей (приблизительно 1,04 млрд кубометров ежегодно) была зарезервирована с датой запуска 1 января 2026 года для транзита от нашей входной точки Кипои, расположенной на границе Турции и Греции, непосредственно до Италии. Оставшаяся часть распределенных объемов, составляющая 0,16 млрд кубометров в год, забронирована с более поздним сроком начала поставок - 1 октября 2026 года - по маршруту из Греции к новому выходному узлу, который будет возведен в Албании. Консорциум TAP планирует подготовить свою точку выхода "Росковец" в строгом соответствии с графиком, утвержденным в долгосрочных соглашениях о транспортировке газа.

TAP не имеет полномочий комментировать ход работ, которые находятся вне зоны его ответственности или управленческого контроля. При этом мы сохраняем полную приверженность содействию развитию инфраструктуры природного газа на территории Албании.

- Вслед за проведением рыночных испытаний 2023 года принятие окончательного инвестиционного решения планировалось на январь 2026 года. Какова ситуация на данный момент: готов ли консорциум TAP приступить к следующей стадии и продолжить наращивание мощности до показателя в 20 млрд кубометров ежегодно?

- При условии наличия спроса со стороны рынка, TAP обладает потенциалом для дальнейшего увеличения своей пропускной способности, вплоть до достижения совокупного объема, превышающего 20 млрд кубометров в год.

Любое будущее расширение будет инициировано посредством открытой, прозрачной и недискриминационной процедуры рыночного тестирования, организуемой как минимум один раз в два года. Масштабы и временные рамки любого дополнительного увеличения мощностей будут определяться уровнем накопленных обязательных заявок на мощность, полученных в рамках рыночного теста, а также их экономической целесообразностью.

Рыночное тестирование 2023 года завершилось в декабре 2025 года, при этом распределения мощностей не произошло. Между тем, в данный момент продолжается необязывающая фаза рыночного теста 2025 года, стартовавшая в июле 2025 года.

- В минувшем году консорциум TAP закончил важную стадию тестирования материалов трубопровода, а также выполнил gap-анализ наземных объектов. Свидетельствуют ли предварительные данные о том, что текущая инфраструктура готова к перекачке газоводородной смеси (с долей водорода 10-20%) без необходимости капитальной перестройки? Какие компоненты, например компрессорные станции или приборы учета, могут нуждаться в обновлении, и планируется ли осуществлять данный процесс ступенчато, ориентируясь на спрос рынка и регуляторные требования?

- Мы ставим перед собой задачу по развитию актива, чтобы обеспечить возможность транзита водорода в сочетании с природным газом, и на данном этапе анализируем техническую реалистичность этого проекта. Уже создана "дорожная карта", направленная на подготовку к транспортировке в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Проведенное в 2021 году предварительное исследование подтвердило потенциальные возможности TAP в данной сфере. Вслед за этим TAP инициировал проверку материалов в международной лаборатории, а также тесты на пригодность наших наземных сооружений, требуемых для прокачки водорода. Итоги этих изысканий сейчас подвергаются детальной экспертной оценке.

Капиталовложения в обновление объектов и доля транспортируемого водорода, по всей видимости, будут увеличиваться поэтапно, чтобы соответствовать запросам водородного рынка и действующим регуляторным нормам.

- Каким образом TAP AG согласовывает стратегии развития водородного сектора с держателями акций и основными партнерами в Каспийском регионе, включая государственные органы и энергокомпании? Рассматривается ли перспектива трансформации TAP в универсальный энергетический мост между регионом и Евросоюзом? В этом ключе - каковы текущие достижения в области декарбонизации, в частности, по снижению объемов выбросов, обновлению компрессорного оборудования и потенциальной электрификации?

- Мы поддерживаем непрерывную координацию действий со всеми акционерами для анализа прогресса в сфере водорода и иных "зеленых" газов. Наша цель - действовать в унисон с будущими трендами отрасли, неизменно ориентируясь на увеличение стоимости активов и обеспечение доходности вложений наших инвесторов. Консорциум TAP четко понимает свою функцию в содействии энергетической трансформации Европы, одновременно внося вклад в энергетическую безопасность, и планомерно движется по пути декарбонизации своей производственной деятельности.

В контексте долгосрочной стратегии энергоперехода, рассчитанной до 2050 года, компания воплотила в жизнь План управления углеродными выбросами на 2022-2025 годы. Данная программа охватывала свыше 50 мероприятий, целью которых было уменьшение углеродного следа TAP на 5%, выбросов метана - на 8% относительно прогнозов, а также снижение неорганизованных (фугитивных) выбросов на 54% по сравнению с базовыми метриками LDAR за аналогичный период. Основные усилия были направлены на сокращение прямых выбросов CO₂ через внедрение методов оптимизации и повышение энергоэффективности.

Также проводились исследования в области электрификации, работы по обеспечению готовности инфраструктуры к транспортировке водорода и биометана, а также выполнение Плана минимизации метановых выбросов, подкрепленного усиленным контролем за обнаружением и ликвидацией утечек.

К 2025 году TAP удалось достичь снижения общего объема парниковых газов более чем на 25%, а выбросов метана - более чем на 50% относительно прогнозных значений. Кроме того, неорганизованные выбросы были сокращены более чем на 85% по сравнению с базовыми показателями. Согласно внутренним аналитическим данным, свыше 95% выбросов CO₂ в деятельности TAP генерируется работой газокомпрессорного оборудования. В связи с этим, а также учитывая потенциальное расширение мощностей, TAP изучает возможность внедрения электрических компрессоров как на действующих, так и на планируемых станциях.

Этот процесс включает определение точек доступа к электросетям, анализ надежности энергоснабжения и наличия низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения операционных нужд. Одновременно с этим TAP интегрировал необходимые инструменты и системы для точного сбора информации и отчетности по парниковым газам на всех своих объектах. В Греции на компрессорной станции в Кипои в феврале 2026 года была успешно пройдена верификация на соответствие требованиям Системы торговли квотами на выбросы ЕС (EU ETS).

- TAP объявил о намерении соответствовать "золотому стандарту" отчетности по метановым выбросам в контексте OGMP 2.0. На какой стадии находится процедура сертификации в данный момент и какое влияние это оказывает на привлекательность проекта для институциональных инвесторов и банков Европы?

- Действительно, TAP стал участником инициативы OGMP 2.0 в 2023 году. Данная платформа является ключевой программой UNEP (Программы ООН по окружающей среде), направленной на отчетность и минимизацию последствий в нефтегазовой отрасли.

Система предполагает пять уровней эффективности и отчетности, достижение которых зависит от усилий компаний в области мониторинга, информирования и снижения объемов выбросов метана. Следуя целям OGMP 2.0, в 2025 году TAP удостоился сертификата соответствия "Золотому стандарту" (Gold Standard Pathway Certificate). Это значимое достижение демонстрирует приверженность консорциума к более глубокому анализу, количественной оценке и уменьшению выбросов метана в процессе эксплуатации.

Получение сертификата свидетельствует о том, что TAP сформировал детальную "дорожную карту" для измерения и предоставления отчетности по выбросам в соответствии с жесткими нормативами OGMP 2.0, являющимися глобальным ориентиром эффективности и прозрачности в энергетическом секторе.

Получение статуса Gold Standard Pathway представляет собой важный этап на пути к обладанию сертификатом отчетности Gold Standard Reporting Certificate. TAP планирует получить этот документ уже в текущем году, сразу после окончания полного внедрения всех требований, касающихся отчетности, основанной на фактических измерениях.

- Какова ваша оценка значения TAP в построении обновленной энергетической структуры Евросоюза, учитывая план REPowerEU, цели по декарбонизации и усиление взаимодействия с Каспийским регионом, а также Средним коридором?

- Функционируя шестой год, Трансадриатический трубопровод утвердился в качестве стабильного, надежного и экологически ориентированного оператора транспортной сети. С момента запуска коммерческих операций в Европу было транспортировано около 56 млрд кубометров газа, что стало значимым вкладом в обеспечение энергетической безопасности континента в эпоху высокой нестабильности. Кроме физических объемов поставок, TAP способствовал более глубокой интеграции принимающих государств в европейскую энергосистему благодаря развитию региональных коммуникаций и диверсификации.

Создав физическую связь между Каспийским регионом и рынками Евросоюза, газопровод повысил разнообразие источников поставок именно тогда, когда Европа занимается перестройкой своей энергетической архитектуры. Программа REPowerEU преследует двойную задачу: интенсификацию процессов декарбонизации параллельно с уменьшением структурной зависимости от конкретных маршрутов и поставщиков.

Актуальная законодательная база и политика ЕС акцентируют внимание на значимости разветвленной и взаимосвязанной инфраструктуры, необходимой для поддержания стабильного энергоперехода и гарантии надежности поставок. В данном контексте Южный газовый коридор, включая TAP как его европейский участок, сохраняет статус стратегически важного объекта энергетической инфраструктуры.

Еврокомиссия указала, что увеличение пропускной способности TAP способно дополнительно усилить газоснабжение стран ЕС и Западных Балкан, что также зафиксировано в рамках стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом. Параллельно с этим, функции TAP трансформируются в унисон с европейским курсом на декарбонизацию. Пока природный газ играет поддерживающую роль в краткосрочном периоде, трубопровод планомерно улучшает эффективность и снижает уровень выбросов в своей работе, а также анализирует долгосрочную адаптацию инфраструктуры к климатическим задачам ЕС.

Подводя итог, можно сказать, что TAP участвует в создании новой энергетической архитектуры Евросоюза, усиливая устойчивость и диверсификацию на текущем этапе, и при этом сохраняет гибкость для будущей энергетической системы с низким углеродным следом.