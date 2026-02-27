İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Beş klub "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 15:48
    Beş klub Realın futbolçusu ilə maraqlanır

    Braziliya millisinin futbolçusu Rodriqo mövsümün sonunda komandasını dəyişə bilər.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, hazırda İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən hücumçu ilə beş klub maraqlanır.

    İngiltərənin "Çelsi", "Arsenal", "Tottenhem", İtaliyanın "İnter" və Səudiyyə Ərəbistanın "Əl-Hilal" komandası oyunçunu heyətinə qatmaq istəyir.

    Rodriqo "Kral klubu"nda ehtiyat oyunçular skamyasında oturmağa razı deyil.

    25 yaşlı forvard cari mövsüm 26 oyunda üç qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Real Madrid Rodriqo Braziliya millisi İspaniya

    Son xəbərlər

    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    17:02

    Assosiasiya: Turizm xidmətləri üçün minimum haqq müəyyən edilməlidir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti