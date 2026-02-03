В Татарстане при пожаре погибли три человека

В Зеленодольске в результате пожара погибли три человека.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

"В Зеленодольске при пожаре погибли три человека. По предварительным данным, 3 февраля произошло возгорание в комнате бывшего общежития на улице Чапаева в городе Зеленодольске", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания достигла около 14 кв. м. После тушения пожара были обнаружены тела трех погибших - двух мужчин и одной женщины.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. По факту произошедшего ведомство проводит процессуальную проверку.