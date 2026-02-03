Эстонские власти задержали контейнеровоз по пути в РФ

Сотрудники Следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии совместно с полицией и Военно-морскими силами задержали во внутренних водах страны контейнеровоз, который может быть связан с контрабандой из Эквадора.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиовещатель ERR.

"Во вторник в 17:10 в ходе совместной операции возле острова Найссаар было задержано грузовое судно Baltic Spirit под флагом Багамских островов, направлявшееся в Россию, и в отношении которого есть основания полагать, что судно может использоваться для контрабанды", - говорится в сообщении.

Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт контейнеровоза, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

Экипаж не оказал сопротивления. Следственные мероприятия продолжаются.

Корабль направлялся из Эквадора в Санкт-Петербург, пришёл в эстонские воды для заполнения бункеров. Согласно информации ВМС Эстонии, судно не входит в состав теневого флота РФ и не подпадает под санкции ЕС.