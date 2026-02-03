Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Эстонские власти задержали контейнеровоз по пути в РФ

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 23:25
    Сотрудники Следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии совместно с полицией и Военно-морскими силами задержали во внутренних водах страны контейнеровоз, который может быть связан с контрабандой из Эквадора.

    Как передает Report, об этом сообщает телерадиовещатель ERR.

    "Во вторник в 17:10 в ходе совместной операции возле острова Найссаар было задержано грузовое судно Baltic Spirit под флагом Багамских островов, направлявшееся в Россию, и в отношении которого есть основания полагать, что судно может использоваться для контрабанды", - говорится в сообщении.

    Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт контейнеровоза, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

    Экипаж не оказал сопротивления. Следственные мероприятия продолжаются.

    Корабль направлялся из Эквадора в Санкт-Петербург, пришёл в эстонские воды для заполнения бункеров. Согласно информации ВМС Эстонии, судно не входит в состав теневого флота РФ и не подпадает под санкции ЕС.

    Эстония судно задержано контрабанда
