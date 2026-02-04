İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Estoniya Rusiyaya istiqamətlənən yük gəmisini saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 02:17
    Estoniya Rusiyaya istiqamətlənən yük gəmisini saxlayıb

    Estoniya Vergi-Gömrük Departamentinin İstintaq şöbəsinin əməkdaşları polis və Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə birgə ölkənin daxili sularında Ekvadordan qaçaqmalçılıqla əlaqəli ola biləcək konteynerdaraşıyan gəimini saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ERR telеradiosu məlumat yayıb.

    "Çərşənbə axşamı günü saat 17:10-da Nayssaar adası yaxınlığında birgə əməliyyat zamanı Rusiyaya gedən, Baham adaları bayrağı altında üzən "Baltic Spirit" yük gəmisi saxlanılıb və gəminin qaçaqmalçılıq üçün istifadə oluna biləcəyinə dair əsaslar var", - məlumatda deyilir.

    "K-Commando"nun xüsusi təyinatlıları konteynerdaraşıyanın göyərtəsinə qalxandan sonra gəmi gömrük nəzarətinə götürülüb.

    Ekipaj müqavimət göstərməyib. İstintaq davam edir.

    Estoniya sularına yanacaq doldurmaq üçün daxil olan gəmi Ekvadordan Sankt-Peterburqa gedirdi. Məlumata görə, gəmi Rusiyanın kölgə donanmasının tərkibinə və Avropa İttifaqının sanksiya siyahısına daxil deyil.

    Estoniya “Baltic Spirit” Rusiya Ekvador “K-Commando”
    Эстонские власти задержали контейнеровоз по пути в РФ

    Son xəbərlər

    02:43
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Beşbarmaq Gorus rayonu ərazisində qışlaq adıdır

    Daxili siyasət
    02:17

    Estoniya Rusiyaya istiqamətlənən yük gəmisini saxlayıb

    Digər ölkələr
    01:35

    Məcnun Məmmədov: Kənd təsərrüfatında süni zəkanın tətbiqi üzərinə çalışırıq

    Daxili siyasət
    01:07
    Foto

    Leyla Əliyeva Əbu-Dabidə Şeyx Zayed məscidini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    01:04

    Azərbaycanda ötən il ümumi taxıl istehsalı 3 faiz artıb

    ASK
    00:39

    Məcnun Məmmədov: Bəzi bölgələrdə ciddi baytar çatışmazlığı yaşayırıq

    ASK
    00:16

    Azərbaycanda istehsal olunan pambığın ixrac səbəbi açıqlanıb

    ASK
    00:00
    Foto

    Leyla Əliyeva Əbu-Dabidə "İnsan Qardaşlığı Məclisi" tədbirində iştirak edib

    Xarici siyasət
    23:55
    Foto

    Azərbaycan və Serbiya arasında çoxtərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti