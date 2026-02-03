Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 23:44
    Walmart впервые достигла капитализации в $1 трлн

    Рыночная капитализация крупнейшей в США сети розничной торговли Walmart впервые превысила $1 трлн.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По данным биржи Nasdaq на 22:20 по Баку, акции компании росли на 2,43%, до $127,08 за бумагу. Рыночная капитализация Walmart составила $1,01 трлн. К 22:30 акции замедлили рост и торговались на уровне $127,04 за бумагу (+2,4%).

    Американская сеть розничной торговли занимает 15 место среди крупнейших активов по рыночной капитализации, примерно на $50 млрд ее обходит холдинг Berkshire Hathaway, генеральным директором которого ранее был один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт.

