Walmart впервые достигла капитализации в $1 трлн

Рыночная капитализация крупнейшей в США сети розничной торговли Walmart впервые превысила $1 трлн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи Nasdaq на 22:20 по Баку, акции компании росли на 2,43%, до $127,08 за бумагу. Рыночная капитализация Walmart составила $1,01 трлн. К 22:30 акции замедлили рост и торговались на уровне $127,04 за бумагу (+2,4%).

Американская сеть розничной торговли занимает 15 место среди крупнейших активов по рыночной капитализации, примерно на $50 млрд ее обходит холдинг Berkshire Hathaway, генеральным директором которого ранее был один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт.