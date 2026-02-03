Walmart впервые достигла капитализации в $1 трлн
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 23:44
Рыночная капитализация крупнейшей в США сети розничной торговли Walmart впервые превысила $1 трлн.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи Nasdaq на 22:20 по Баку, акции компании росли на 2,43%, до $127,08 за бумагу. Рыночная капитализация Walmart составила $1,01 трлн. К 22:30 акции замедлили рост и торговались на уровне $127,04 за бумагу (+2,4%).
Американская сеть розничной торговли занимает 15 место среди крупнейших активов по рыночной капитализации, примерно на $50 млрд ее обходит холдинг Berkshire Hathaway, генеральным директором которого ранее был один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт.
