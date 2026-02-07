Teleqraf отмечает 14-летие

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 07 февраля, 2026
    • 13:25
    Сегодня исполняется 14 лет с момента начала деятельности информационного агентства Teleqraf.

    Как сообщает Report, агентство было создано 7 февраля 2012 года на базе Gündəlik Teleqraf и новостного портала Teleqraf.com.

    Teleqraf освещает события в Азербайджане во всех сферах максимально объективно, точно и профессионально. Агентство также следит за процессами на Южном Кавказе и в мире, оперативно публикует новости, аналитические статьи, комментарии и обзоры по важнейшим событиям.

    Коллектив Report поздравляет коллег из Teleqraf и желает им новых творческих успехов!

