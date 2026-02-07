Teleqraf отмечает 14-летие
Медиа
- 07 февраля, 2026
- 13:25
Сегодня исполняется 14 лет с момента начала деятельности информационного агентства Teleqraf.
Как сообщает Report, агентство было создано 7 февраля 2012 года на базе Gündəlik Teleqraf и новостного портала Teleqraf.com.
Teleqraf освещает события в Азербайджане во всех сферах максимально объективно, точно и профессионально. Агентство также следит за процессами на Южном Кавказе и в мире, оперативно публикует новости, аналитические статьи, комментарии и обзоры по важнейшим событиям.
Коллектив Report поздравляет коллег из Teleqraf и желает им новых творческих успехов!
Последние новости
13:53
Арагчи: Иран и США намерены вскоре провести второй раунд переговоровВ регионе
13:40
Глава МИД Ирана: Ракетная программа страны не будет обсуждатьсяВ регионе
13:37
В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшиеВ регионе
13:36
Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие "Соглашения мэров"Внешняя политика
13:33
В Баку прошел пятый интеллектуальный конкурс "Европейская викторина" 2026 - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
13:27
Арагчи: Иран атакует американские базы в регионе в случае нападения со стороны СШАВ регионе
13:25
Teleqraf отмечает 14-летиеМедиа
13:08
В воскресенье в некоторых районах ожидается интенсивный снегЭкология
13:00