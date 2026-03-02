Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку пройдет 12-я министерская встреча Консультативного совета ЮГК

    Энергетика
    • 02 марта, 2026
    • 22:05
    В Баку пройдет 12-я министерская встреча Консультативного совета ЮГК

    В Баку пройдут 12-я министерская встреча Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

    Как сообщает Report, в мероприятии, которое состоится 3 марта, примут участие министры, их заместители и другие высокопоставленные представители из 27 государств, включая Азербайджан и страны-члены Европейского союза, 11 международных финансовых институтов и организаций, а также 49 энергетических компаний.

    После вступительной сессии заседание продолжится министерской сессией, пленарными обсуждениями на темы "Сессия Южного газового коридора: устойчивый успех и новый этап развития Южного газового коридора" и "Проекты зеленой энергии".

    В рамках Консультативного совета будет проведен Инвестиционный круглый стол на тему координации между Азербайджаном и Европейским союзом в области зеленой энергетики.

    В завершение мероприятия состоится пресс-конференция по итогам заседаний.

    Напомним, что министерские встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводятся с февраля 2015 года.

    Консультативный совет ЮГК министерская встреча
    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası keçiriləcək

