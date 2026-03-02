В Баку пройдет 12-я министерская встреча Консультативного совета ЮГК

В Баку пройдут 12-я министерская встреча Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщает Report, в мероприятии, которое состоится 3 марта, примут участие министры, их заместители и другие высокопоставленные представители из 27 государств, включая Азербайджан и страны-члены Европейского союза, 11 международных финансовых институтов и организаций, а также 49 энергетических компаний.

После вступительной сессии заседание продолжится министерской сессией, пленарными обсуждениями на темы "Сессия Южного газового коридора: устойчивый успех и новый этап развития Южного газового коридора" и "Проекты зеленой энергии".

В рамках Консультативного совета будет проведен Инвестиционный круглый стол на тему координации между Азербайджаном и Европейским союзом в области зеленой энергетики.

В завершение мероприятия состоится пресс-конференция по итогам заседаний.

Напомним, что министерские встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводятся с февраля 2015 года.