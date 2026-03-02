İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası keçiriləcək

    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 21:55
    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası keçiriləcək

    Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclası keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, martın 3-də baş tutacaq toplantıya Azərbaycan və Avropa İttifaqı daxil olmaqla, 27 ölkə, 11 beynəlxalq maliyyə institutu və təşkilat, eləcə də 49 enerji şirkəti qatılacaq.

    Tədbirdə nazirlər, nazir müavinləri və digər yüksək səviyyəli nümayəndələr iştirak edəcək.

    Toplantı açılış sessiyasından sonra nazirlər sessiyası, "Cənub Qaz Dəhlizi sessiyası: Cənub Qaz Dəhlizində davamlı uğur və yeni inkişaf mərhələsi" və "Yaşıl Enerji Layihələri" üzrə plenar sessiyalarla davam edəcək.

    Məşvərət Şurası çərçivəsində Azərbaycan-Avropa İttifaqı Yaşıl Bağlantı üzrə İnvestisiya Dəyirmi Masası keçiriləcək.

    Tədbirin sonunda iclasların yekunlarına dair mətbuat konfransı keçiriləcək.

    Xatırladaq ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlər toplantısı 2015-ci ilin fevral ayından etibarən keçirilir.

    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası nazirlərin 12-ci iclası Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası nazirlərin 4-cü iclası Azərbaycan Avropa İttifaqı yaşıl enerji
    В Баку пройдет 12-я министерская встреча Консультативного совета ЮГК

    Son xəbərlər

    22:22

    Fransa həbsxanalarında məhbusların sayı rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    22:13

    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində 50-dən çox şəxs həlak olub

    Digər ölkələr
    22:03

    İsrailin Livana endirdiyi zərbədə "İslam cihadı"nın komandiri öldürülüb

    Digər ölkələr
    22:03
    Foto

    Fərid Qayıbov son 2 ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb

    Fərdi
    21:55

    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası keçiriləcək

    Energetika
    21:51

    Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyaya uduzub

    Komanda
    21:50

    BMT Baş katibi Melaniya Tramp ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:44

    KİV: BƏƏ və Qətər ABŞ-ni İrana qarşı əməliyyatı məhdudlaşdırmağa inandırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    21:42

    Tramp: İrana qarşı əməliyyatlar təhlükə aradan qalxana qədər davam edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti