Эрдоган назвал атаки на Иран явным нарушением международного права

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки США и Израиля на Иран являются открытым нарушением международного права.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, турецкий лидер выступал на мероприятии в Анкаре по случаю вечернего приема пищи (ифтар) в месяц Рамазан.

"Нападения на нашего соседа, Иран, явно нарушают международное право. На сегодняшний день в результате этих атак погибли многие наши иранские братья и сестры, включая иранского религиозного лидера Али Хаменеи, а также гражданские и военные чиновники и невинные дети. От имени моей страны и моего народа я выражаю свои соболезнования иранскому народу", - сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Он также указал, что население "в странах Персидского залива также пострадало от ответных мер" Ирана.

"Мы незамедлительно приняли меры в связи с этим. С субботы мы провели обширные встречи и консультации со многими лидерами, включая президента США, эмира Катара, президента ОАЭ, наследного принца Саудовской Аравии, председателя Еврокомиссии, канцлера Германии и генерального секретаря НАТО", - сказал он.