Эрдоган назвал атаки на Иран явным нарушением международного права
- 02 марта, 2026
- 21:39
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки США и Израиля на Иран являются открытым нарушением международного права.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, турецкий лидер выступал на мероприятии в Анкаре по случаю вечернего приема пищи (ифтар) в месяц Рамазан.
"Нападения на нашего соседа, Иран, явно нарушают международное право. На сегодняшний день в результате этих атак погибли многие наши иранские братья и сестры, включая иранского религиозного лидера Али Хаменеи, а также гражданские и военные чиновники и невинные дети. От имени моей страны и моего народа я выражаю свои соболезнования иранскому народу", - сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.
Он также указал, что население "в странах Персидского залива также пострадало от ответных мер" Ирана.
"Мы незамедлительно приняли меры в связи с этим. С субботы мы провели обширные встречи и консультации со многими лидерами, включая президента США, эмира Катара, президента ОАЭ, наследного принца Саудовской Аравии, председателя Еврокомиссии, канцлера Германии и генерального секретаря НАТО", - сказал он.