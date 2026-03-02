"Исламский джихад" сообщил о гибели своего командира при ударе Израиля по Ливану

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 марта, 2026
    • 21:33
    Боевое крыло палестинской группировки "Исламский джихад" - "Сарая аль-Кудс" сообщило о гибели своего командира Адхама аль-Усмана, известного по прозвищу Абу Хамза, в результате удара Израиля по Бейруту.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба движения.

    "Командир "Сарая аль-Кудс" в Ливане Адхам Аднан аль-Усман погиб в результате удара израильских сил по южному пригороду Бейрута", - говорится в сообщении.

    В ночь на 2 марта израильские вооруженные силы нанесли удары по целям движения "Хезболлах" по всему Ливану. Военные источники сообщили, что эти действия стали ответом на ракетные обстрелы, произведенные группировкой по северным регионам Израиля.

