İsrailin Livana endirdiyi zərbədə "İslam cihadı"nın komandiri öldürülüb
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 22:03
Fələstinin "İslam cihadı" qruplaşmasının döyüş qanadı olan "Səraya əl-Qüds" İsrailin Beyruta endirdiyi zərbə nəticəsində komandirləri - "Əbu Həmzə" ləqəbi ilə tanınan Ədhəm əl-Osmanın həlak olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Səraya əl-Qüds"ün Livandakı komandiri Ədhəm Adnan əl-Osman İsrail qüvvələrinin Beyrutun cənubuna endirdiyi zərbə nəticəsində həlak olub", - məlumatda bildirilib.
İsrail ordusu martın 2-nə keçən gecə Livan ərazisində "Hizbullah" hərəkatının bütün hədəflərinə zərbələr endirib. Hərbi mənbələr bu hücumun qruplaşmanın İsrailin şimal bölgələrinə raket atəşinə cavab olduğunu bildiriblər.
