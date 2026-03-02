İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İsrailin Livana endirdiyi zərbədə "İslam cihadı"nın komandiri öldürülüb

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 22:03
    İsrailin Livana endirdiyi zərbədə İslam cihadının komandiri öldürülüb

    Fələstinin "İslam cihadı" qruplaşmasının döyüş qanadı olan "Səraya əl-Qüds" İsrailin Beyruta endirdiyi zərbə nəticəsində komandirləri - "Əbu Həmzə" ləqəbi ilə tanınan Ədhəm əl-Osmanın həlak olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Səraya əl-Qüds"ün Livandakı komandiri Ədhəm Adnan əl-Osman İsrail qüvvələrinin Beyrutun cənubuna endirdiyi zərbə nəticəsində həlak olub", - məlumatda bildirilib.

    İsrail ordusu martın 2-nə keçən gecə Livan ərazisində "Hizbullah" hərəkatının bütün hədəflərinə zərbələr endirib. Hərbi mənbələr bu hücumun qruplaşmanın İsrailin şimal bölgələrinə raket atəşinə cavab olduğunu bildiriblər.

    Livan İsrail- Livana aviazərbə
    "Исламский джихад" сообщил о гибели своего командира при ударе Израиля по Ливану

    Son xəbərlər

    22:22

    Fransa həbsxanalarında məhbusların sayı rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    22:13

    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində 50-dən çox şəxs həlak olub

    Digər ölkələr
    22:03

    İsrailin Livana endirdiyi zərbədə "İslam cihadı"nın komandiri öldürülüb

    Digər ölkələr
    22:03
    Foto

    Fərid Qayıbov son 2 ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb

    Fərdi
    21:55

    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası keçiriləcək

    Energetika
    21:51

    Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyaya uduzub

    Komanda
    21:50

    BMT Baş katibi Melaniya Tramp ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:44

    KİV: BƏƏ və Qətər ABŞ-ni İrana qarşı əməliyyatı məhdudlaşdırmağa inandırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    21:42

    Tramp: İrana qarşı əməliyyatlar təhlükə aradan qalxana qədər davam edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti