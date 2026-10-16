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    Qoşqar Təhməzlinin vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 15:51
    Qoşqar Təhməzlinin vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzlinin İmişli rayonunda keçiriləcək vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

    Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul oktyabrın 22-si saat 10:00-da İmişli rayon Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.

    Görüşdə İmişli, Füzuli, Beyləqan, Xocavənd, Saatlı və Sabirabad rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak edə bilərlər.

    Vətəndaşlar ad, soyad, ata adı, müraciətin məzmunu, yaşayış ünvanı və telefon nömrəsini göstərməklə info@afsa.gov.az elektron ünvanına rəsmi şəkildə müraciət edərək və ya "1003-Çağrı Mərkəzi" ilə əlaqə saxlayaraq oktyabrın 21-dək qəbula yazıla bilərlər.

    Qəbul zamanı Agentliyin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətlər cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.

    Qoşqar Təhməzli Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Vətəndaş qəbulu Heydər Əliyev Mərkəzi
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