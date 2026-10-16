İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    MKA: İnformasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətlərindən istifadə edilib

    İKT
    • 16 oktyabr, 2026
    • 15:53
    MKA: İnformasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətlərindən istifadə edilib

    13–15 oktyabrda Azərbaycan informasiya resurslarına qarşı paylanmış xidmətdən imtina (DDoS) hücumları həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi (MKA) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, "Telegram" platformasında fəaliyyət göstərən "313 Team" adlı haktivist qruplaşması hücumlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Hücumlar zamanı dövlət qurumlarının, media təşkilatlarının, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinin və digər təşkilatların informasiya resursları hədəfə alınıb.

    Milli CERT tərəfindən aparılan texniki araşdırmalar nəticəsində hücumların həyata keçirilməsində "Litterbox" ("Catbox" adı ilə də tanınan) adlı kommersiya DDoS xidmətindən istifadə edildiyi müəyyən olunub. Sözügedən xidmət "Telegram" kanalları vasitəsilə təqdim edilir və ödənişlər kriptovalyuta ilə qəbul olunur.

    Xidmət GRE, ICMP, UDP və TCP kimi müxtəlif şəbəkə protokolları üzərindən intensiv trafik yaradaraq hədəf resursların əlçatanlığını pozmağa yönəlmiş hücumlar həyata keçirməyə imkan verir.

    Kommersiya botnet xidmətlərindən istifadə DDoS hücumlarının təşkilini asanlaşdıran amillərdən biridir. Bu cür xidmətlər hücumların texniki imkanlarını genişləndirərək müxtəlif təşkilatların informasiya resursları üçün əlavə kibertəhlükəsizlik riskləri yaradır.

    Araşdırma zamanı, həmçinin xidmətin hücum trafikinin əvvəlcədən seçilmiş ölkələrdə yerləşən botlar vasitəsilə yönləndirilməsinə imkan verdiyi müəyyən edilib. Bu xüsusiyyət hücum trafikinin coğrafi mənşəyinə əsaslanan müdafiə tədbirlərinin effektivliyini azalda bilər.

    Milli CERT tərəfindən analoji kibertəhdidlərin araşdırılması, informasiya resurslarının mühafizəsinin gücləndirilməsi və mümkün insidentlərin təsirinin azaldılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Araşdırılan hücum kampaniyasına aid komprometasiya indikatorları Agentliyin aktiv istifadə etdiyi İnsident Məlumatlarının Mübadiləsi Platformasına (misp.cert.az) əlavə edilib.

    Müvafiq təşkilatlara informasiya resurslarının dayanıqlılığını artırmaq, şəbəkə trafikini davamlı monitorinq etmək və DDoS hücumlarına qarşı mühafizə mexanizmlərini gücləndirmək tövsiyə olunur.

    DDoS hücumları Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi (MKA)
    НАК: "313 Team" взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на Азербайджан
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    20:37
    Keniyada Ebola virusuna yeni yoluxma halı qeydə alınıb
    Digər ölkələr
    20:20
    Zelenski 2027-ci ildə Ukraynanın müdafiəsi üçün Aİ-dən əlavə 70 milyard avro istəyib
    Digər ölkələr
    20:06
    Novak Cokoviç Bazeldəki ATP turnirində xüsusi dəvətlə iştirak edəcək
    Fərdi
    20:02
    Video
    Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Daxili siyasət
    19:57
    İsveç qışda Ukrayna əhalisinə dəstək məqsədilə 52,3 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    19:49
    Beynəlxalq koalisiya Ermənistanın COP17-yə ev sahibliyi etməsini ikili standart kimi qiymətləndirib
    Xarici siyasət
    19:34
    Beynəlxalq axtarışa verilən Celal Çiftçi Azərbaycan dövləti və xalqından üzr istəyib
    Xarici siyasət
    19:33
    Ukrayna yaxın vaxtlarda İsveçdən "Gripen" qırıcı təyyarələrinin tədarükünü gözləyir
    Digər ölkələr
    19:15
    İlham Əliyev yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə Milli Paralimpiya Komitəsini təbrik edib
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti