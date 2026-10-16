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    НАК: "313 Team" взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на Азербайджан

    ИКТ
    • 16 октября, 2026
    • 16:02
    НАК: 313 Team взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на Азербайджан

    Хактивистская группировка "313 Team" взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на информационные ресурсы государственных органов, медиа и зарубежных дипломатических представительств Азербайджана, совершенные 13-15 октября.

    Как сообщает Report, об этом заявило Национальное агентство кибербезопасности.

    Техническое расследование Национального CERT показало, что злоумышленники использовали коммерческий DDoS-сервис Litterbox, известный также как Catbox. Он предлагается через Telegram-каналы, а оплата принимается в криптовалюте.

    Сервис позволяет генерировать интенсивный трафик через сетевые протоколы GRE, ICMP, UDP и TCP, нарушая доступность атакуемых ресурсов. Использование подобных коммерческих ботнетов упрощает организацию DDoS-атак и создает дополнительные риски для информационных систем различных организаций.

    Установлено также, что сервис дает возможность направлять вредоносный трафик через боты, расположенные в заранее выбранных странах. Это может снизить эффективность защитных мер, основанных на блокировке трафика по его географическому происхождению.

    Национальный CERT продолжает расследование аналогичных киберугроз и принимает меры по укреплению защиты информационных ресурсов. Индикаторы компрометации, связанные с этой кампанией, добавлены на Платформу обмена информацией об инцидентах (misp.cert.az).

    Организациям рекомендовано повысить устойчивость информационных ресурсов, обеспечить постоянный мониторинг сетевого трафика и усилить механизмы защиты от DDoS-атак.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Национальное агентство кибербезопасности
    MKA: İnformasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətlərindən istifadə edilib
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    MiniBoss

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