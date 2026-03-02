Трамп: США продолжат миссию против Ирана до окончательного уничтожения угрозы
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 21:09
США решительно продолжают свою миссию для уничтожения угрозы, которую Иран представляет для американского народа.
Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на церемонии вручения медалей в Вашингтоне.
"Сегодня вооруженные силы США продолжают масштабные боевые операции на территории Ирана с целью нейтрализации серьезных угроз, исходящих от... (исламской республики - ред.). Мы последовательно уничтожаем иранскую ядерную программу и не допустим попыток восстановить её или развернуть в других местах. Мы наносили удары по этим объектам, однако они продолжали работу над ядерной программой", - отметил президент США.
