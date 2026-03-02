Трамп: США продолжат миссию против Ирана до окончательного уничтожения угрозы

США решительно продолжают свою миссию для уничтожения угрозы, которую Иран представляет для американского народа.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на церемонии вручения медалей в Вашингтоне.

"Сегодня вооруженные силы США продолжают масштабные боевые операции на территории Ирана с целью нейтрализации серьезных угроз, исходящих от... (исламской республики - ред.). Мы последовательно уничтожаем иранскую ядерную программу и не допустим попыток восстановить её или развернуть в других местах. Мы наносили удары по этим объектам, однако они продолжали работу над ядерной программой", - отметил президент США.