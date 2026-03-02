Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: США продолжат миссию против Ирана до окончательного уничтожения угрозы

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 21:09
    Трамп: США продолжат миссию против Ирана до окончательного уничтожения угрозы

    США решительно продолжают свою миссию для уничтожения угрозы, которую Иран представляет для американского народа.

    Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на церемонии вручения медалей в Вашингтоне.

    "Сегодня вооруженные силы США продолжают масштабные боевые операции на территории Ирана с целью нейтрализации серьезных угроз, исходящих от... (исламской республики - ред.). Мы последовательно уничтожаем иранскую ядерную программу и не допустим попыток восстановить её или развернуть в других местах. Мы наносили удары по этим объектам, однако они продолжали работу над ядерной программой", - отметил президент США.

    США Удары по Ирану Дональд Трамп
    Tramp: İrana qarşı əməliyyatlar təhlükə aradan qalxana qədər davam edəcək

    Последние новости

    21:39

    Эрдоган назвал атаки на Иран явным нарушением международного права

    В регионе
    21:33

    "Исламский джихад" сообщил о гибели своего командира при ударе Израиля по Ливану

    Другие страны
    21:28

    Bloomberg: ОАЭ и Катар хотят убедить США сократить операцию против Ирана

    Другие страны
    21:16
    Фото

    За последние два часа из Ирана в Азербайджан эвакуированы 10 человек - ОБНОВЛЕНО-5

    Внутренняя политика
    21:09

    Трамп: США продолжат миссию против Ирана до окончательного уничтожения угрозы

    Другие страны
    21:03

    Макрон: Франция увеличит количество ядерных боеголовок - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:01

    США впервые применили при ударах по Ирану новую ракету PrSM

    Другие страны
    20:51

    Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:42

    Иран начал 12-ую волну операции против США и Израиля

    В регионе
    Лента новостей