İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Teleqraf"ın 14 yaşı tamam olur

    Media
    • 07 fevral, 2026
    • 12:47
    Teleqrafın 14 yaşı tamam olur

    Bu gün "Teleqraf" İnformasiya Agentliyinin fəaliyyətə başlamasından 14 il ötür.

    "Report" xəbər verir ki, "Teleqraf" informasiya agentliyi olaraq 2025-ci il fevralın 7-də 2012-ci ildə fəaliyyətə başlamış "Gündəlik Teleqraf qəzeti və Teleqraf.com xəbər portalının bazasında yaradılıb.

    "Teleqraf" Azərbaycanda bütün sahələrdə və mövzularda baş verən hadisələri obyektiv, dəqiq və peşəkar formada işıqlandırmağa çalışır.

    Agentlik həmçinin Cənubi Qafqazda və dünyada cərəyan edən prosesləri diqqətdə saxlayır, operativ xəbərlər yayır, mühüm hadisələrlə bağlı analitik məqalələr, şərhlər və təhlillər dərc edir.

    "Report" İnformasiya Agentliyinin kollektivi "Teleqraf"da çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır!

    İnformasiya Agentliyi fəaliyyət
    Teleqraf отмечает 14-летие

    Son xəbərlər

    13:32

    Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək

    Region
    13:14

    Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb

    Region
    13:07

    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    13:02
    Foto

    Bakıda Avropa bilik yarışması keçirilir

    Xarici siyasət
    13:00

    Fin körfəzi akvatoriyasında iki gəmi toqquşub

    Region
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərci 3 dəfə azaldıb

    Biznes
    12:47

    "Teleqraf"ın 14 yaşı tamam olur

    Media
    12:46

    Borc istədiyi tanışını sonradan talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:33

    Bazar günü bəzi rayonlara intensiv qar yağacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti