Bloomberg: ОАЭ и Катар хотят убедить США сократить операцию против Ирана

Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в частном порядке общаются с союзниками, чтобы убедить президента США Дональда Трампа сократить по времени военную операцию в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, ОАЭ и Катар хотят сформировать коалицию, чтобы добиться быстрого дипломатического урегулирования конфликта. Ранее американский лидер заявлял, что американо-израильская операции в отношении исламской республики может продлиться четыре-пять недель.

Вместе с тем Абу-Даби и Маскат в срочном порядке работают над тем, чтобы усилить свои системы противовоздушной обороны. В частности, ОАЭ запросили у союзников помощи с системами ПВО средней дальности, в то время как Катар нуждается в защите против беспилотников.