КСИР сообщил об атаке на танкер союзников США в Ормузском проливе

Танкер-заправщик "Атен Нова" в Ормузском проливе, принадлежащий союзникам США, после попадания двух беспилотников продолжает гореть.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в телеграм-канале.

Отмечается, что в рамках 12-го этапа операции "Правдивое обещание-4" также поражены оставшиеся объекты военно-морских сил США в Бахрейне - по ним нанесен удар шестью БПЛА, а также стационарные и мобильные цели армии США в Кувейте, ОАЭ в Ормузском проливе с применением 26 ударных беспилотников и 5 баллистических ракет.

"В ходе операций американская база "Арифджан" в Кувейте была поражена в два этапа 12 беспилотниками. Командно-контрольный центр вооруженных сил США на базе "Минхад" в ОАЭ был атакован 6 беспилотниками и 5 баллистическими ракетами", - отмечается в сообщении.