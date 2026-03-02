Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    КСИР сообщил об атаке на танкер союзников США в Ормузском проливе

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 22:05
    КСИР сообщил об атаке на танкер союзников США в Ормузском проливе

    Танкер-заправщик "Атен Нова" в Ормузском проливе, принадлежащий союзникам США, после попадания двух беспилотников продолжает гореть.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в телеграм-канале.

    Отмечается, что в рамках 12-го этапа операции "Правдивое обещание-4" также поражены оставшиеся объекты военно-морских сил США в Бахрейне - по ним нанесен удар шестью БПЛА, а также стационарные и мобильные цели армии США в Кувейте, ОАЭ в Ормузском проливе с применением 26 ударных беспилотников и 5 баллистических ракет.

    "В ходе операций американская база "Арифджан" в Кувейте была поражена в два этапа 12 беспилотниками. Командно-контрольный центр вооруженных сил США на базе "Минхад" в ОАЭ был атакован 6 беспилотниками и 5 баллистическими ракетами", - отмечается в сообщении.

    SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ-nin müttəfiqlərinin tankerinə hücum edib

    Последние новости

    22:37

    При ударах по отелю в Бахрейне пострадали двое американских военных

    Другие страны
    22:29

    Дания присоединится к сотрудничеству в области ядерного сдерживания

    Другие страны
    22:17

    Переполненность тюрем Франции достигла рекордного уровня

    Другие страны
    22:05

    В Баку пройдет 12-я министерская встреча Консультативного совета ЮГК

    Энергетика
    22:05

    КСИР сообщил об атаке на танкер союзников США в Ормузском проливе

    В регионе
    21:56

    Генсек ООН встретится с первой леди США

    Другие страны
    21:47

    При ударах Израиля по Ливану погибли более 50 человек

    Другие страны
    21:39

    Эрдоган назвал атаки на Иран явным нарушением международного права

    В регионе
    21:33

    "Исламский джихад" сообщил о гибели своего командира при ударе Израиля по Ливану

    Другие страны
    Лента новостей