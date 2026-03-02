SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ-nin müttəfiqlərinin tankerinə hücum edib
- 02 mart, 2026
- 22:34
ABŞ müttəfiqlərinə məxsus "Aten Nova" yanacaqdoldurma tankeri Hörmüz boğazında iki pilotsuz uçuş aparatının (PUA) hücumundan sonra yanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) "Telegram" kanalında yayılıb.
Qeyd olunub ki, "Gerçək vəd-4" əməliyyatının 12-ci mərhələsi çərçivəsində ABŞ-nin Bəhreyndəki digər obyektləri də vurulub. Hücum zamanı 6 PUA-dan istifadə olunub. ABŞ ordusunun Küveyt, BƏƏ və Hörmüz boğazındakı stasionar və mobil hədəfləri 26 PUA və 5 ballistik raketlə vurulub.
"Əməliyyatlar zamanı ABŞ-nin Küveytdəki "Arifcan" adlı bazası iki mərhələdə 12 PUA ilə vurulub. BƏƏ-dəki "Minhad" bazasında ABŞ Silahlı Qüvvələrinin komandanlıq-idarəetmə mərkəzinə 6 dron və 5 ballistik raketlə hücum edilib", – məlumatda qeyd olunub.