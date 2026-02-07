Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В воскресенье в некоторых районах ожидается интенсивный снег

    Экология
    • 07 февраля, 2026
    • 13:08
    В воскресенье в некоторых районах ожидается интенсивный снег

    В Баку и на Абшеронском полуострове 8 февраля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Ночью и утром на отдельных территориях ожидается туман, также ожидается северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 6-9 градусов . Атмосферное давление понизится с 753 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 85-90%, днем 75-80%.

    В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков.

    Днем в горных и предгорных районах ожидаются осадки в виде снега. Ожидается, что снег усилится в отдельных местах. На некоторых территориях возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 1-4, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

    погода прогноз погоды снег горные районы осадки
    Bazar günü bəzi rayonlara intensiv qar yağacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    13:53

    Арагчи: Иран и США намерены вскоре провести второй раунд переговоров

    В регионе
    13:40

    Глава МИД Ирана: Ракетная программа страны не будет обсуждаться

    В регионе
    13:37

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

    В регионе
    13:36

    Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие "Соглашения мэров"

    Внешняя политика
    13:33

    В Баку прошел пятый интеллектуальный конкурс "Европейская викторина" 2026 - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    13:27

    Арагчи: Иран атакует американские базы в регионе в случае нападения со стороны США

    В регионе
    13:25

    Teleqraf отмечает 14-летие

    Медиа
    13:08

    В воскресенье в некоторых районах ожидается интенсивный снег

    Экология
    13:00

    Супруг паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой может попасть в сборную Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Индивидуальные
    Лента новостей