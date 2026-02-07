В воскресенье в некоторых районах ожидается интенсивный снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 февраля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром на отдельных территориях ожидается туман, также ожидается северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 6-9 градусов . Атмосферное давление понизится с 753 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 85-90%, днем 75-80%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков.

Днем в горных и предгорных районах ожидаются осадки в виде снега. Ожидается, что снег усилится в отдельных местах. На некоторых территориях возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.