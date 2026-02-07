Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 13:37
    В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

    В Турции перевернулся пассажирский автобус.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, ДТП произошло в турецкой провинции Агры.

    Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадали 16 человек.

    На место происшествия были направлены пожарные и полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.

    Турция ДТП пассажирский автобус пострадавшие
    Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb
