В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Турции перевернулся пассажирский автобус.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, ДТП произошло в турецкой провинции Агры.

Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадали 16 человек.

На место происшествия были направлены пожарные и полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.