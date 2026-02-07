В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие
В регионе
- 07 февраля, 2026
- 13:37
В Турции перевернулся пассажирский автобус.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, ДТП произошло в турецкой провинции Агры.
Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадали 16 человек.
На место происшествия были направлены пожарные и полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.
