Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb
Region
- 07 fevral, 2026
- 13:14
Türkiyənin Ağrı vilayətinin Pantos rayonununda sərnişin avtobusu aşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
Əraziyə yanğınsöndürən və polis əməkdaşları, eləcə də təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.
Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.
