İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 07 fevral, 2026
    • 13:14
    Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin Ağrı vilayətinin Pantos rayonununda sərnişin avtobusu aşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.

    Əraziyə yanğınsöndürən və polis əməkdaşları, eləcə də təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

    Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.

    Türkiyə qəza Avtobus
    В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    13:32

    Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək

    Region
    13:14

    Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb

    Region
    13:07

    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    13:02
    Foto

    Bakıda Avropa bilik yarışması keçirilir

    Xarici siyasət
    13:00

    Fin körfəzi akvatoriyasında iki gəmi toqquşub

    Region
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərci 3 dəfə azaldıb

    Biznes
    12:47

    "Teleqraf"ın 14 yaşı tamam olur

    Media
    12:46

    Borc istədiyi tanışını sonradan talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:33

    Bazar günü bəzi rayonlara intensiv qar yağacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti